Đăng bài xúc phạm người khác, người phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 9/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Phúc Lợi đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với V.T.D. (SN 1982, ở xã Phúc Lợi) do có hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của người khác trên không gian mạng.

Với vi phạm trên, chị D. bị cảnh sát xử phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, V.T.D. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin mang tính chất xúc phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân khác.

Sau khi nắm tình hình, Công an xã Phúc Lợi đã mời chị V.T.D. đến trụ sở để làm việc. Qua quá trình làm việc với cảnh sát, chị V.T.D. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung bài viết, cam kết không tái phạm.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Phúc Lợi khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội đúng quy định; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân khác.