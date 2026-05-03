Xử lý người đàn ông dùng bẫy keo săn bắt 58 chim hoang dã

Công an xã Chí Tiên (Phú Thọ) vừa phát hiện ông T.H.C. (38 tuổi, trú tại xã Vân Bán) sử dụng các thiết bị bẫy keo để săn bắt chim. Qua kiểm đếm, công an phát hiện 58 cá thể chim hoang dã các loại bị đánh bắt và nuôi nhốt trái phép.

Ông T.H.C. sử dụng bẫy keo để săn bắt các loại chim hoang dã (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và đưa ông C. về trụ sở để làm việc; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo công an, việc kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc trên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh với vi phạm pháp luật về môi trường, mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường rừng và các loài động vật hoang dã, tích cực tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Trước đó, Công an xã Quảng Yên (Phú Thọ) lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông N.V.K. (51 tuổi, trú tại khu Quảng Di, xã Quảng Yên) 3 triệu đồng do nuôi nhốt mèo rừng thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Công an xã Hợp Lý phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, UBND xã Hợp Lý kiểm tra, phát hiện ông L.T.T. (ở thôn Phú Cường) nuôi nhốt một cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta), 3 sóc bụng đỏ và 10 cá thể chim ngũ sắc.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với ông T. về hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và tạm giữ toàn bộ số động vật để xử lý theo quy định.