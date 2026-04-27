Bị phạt 3 triệu đồng vì nuôi mèo rừng quý hiếm ở nhà riêng

Công an xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông N.V.K. (51 tuổi, trú ở khu Quảng Di, xã Quảng Yên) 3 triệu đồng do nuôi nhốt mèo rừng trái phép.

Qua nắm tình hình, công an phát hiện ông K. nuôi nhốt trái phép một cá thể mèo rừng có tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc lớp thú (Mammalia), nhóm IIB - Danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Thời điểm kiểm tra, ông K. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể động vật hoang dã đang nuôi nhốt.

Công an xã Quảng Yên bàn giao mèo rừng quý hiếm cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Ảnh: N.T.G).

Sau khi tịch thu, Công an xã Quảng Yên bàn giao cá thể mèo rừng cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiếp nhận, chăm sóc và cứu hộ.

Theo công an, việc nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lây lan dịch bệnh.

Người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái phép dưới mọi hình thức.

Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.