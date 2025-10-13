Chủ tịch tỉnh phải trực tiếp tiếp dân định kỳ, không được ủy quyền

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 13/10. Đây là một trong các dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 tới.

Thông tin về điểm mới trong dự thảo luật, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cho biết dự thảo lần này điều chỉnh thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo mô hình tổ chức mới của chính quyền địa phương, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra.

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định về hình thức tiếp công dân trực tuyến.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: Hồng Phong).

Theo quy định của dự thảo luật, chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Luật hiện hành đang quy định trách nhiệm tiếp công dân của chủ tịch UBND xã “ít nhất một ngày trong một tuần”.

Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhận định một trong những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua là do người có trách nhiệm không trực tiếp tiếp công dân mà thường ủy quyền cho cấp phó, thậm chí có tình trạng “ủy quyền của ủy quyền”.

“Điều này dẫn đến đơn thư, vụ việc kéo dài và một số vụ việc giải quyết chưa được như mong muốn”, bà Thanh nêu và đề nghị cân nhắc việc ủy quyền trong tiếp công dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị trong luật quy định rõ “tiếp công dân không được ủy quyền”.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Hồng Phong).

Theo bà, luật quy định chủ tịch UBND tỉnh phải tiếp công dân một lần/tháng thì phải tiếp, lắng nghe và chỉ đạo các cơ quan giải quyết, tránh tình trạng chủ tịch ủy quyền cho cấp phó, rồi cấp phó lại ủy quyền tiếp xuống bên dưới.

“Trách nhiệm của người đứng đầu rất cao và thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu rất quan trọng nên cần luật hóa yêu cầu tuyệt đối không được ủy quyền”, bà Hải nêu quan điểm.

Bà nêu thực tế trước đây giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các tỉnh, thành phố thì thấy ủy quyền nhiều, làm ảnh hưởng tới chất lượng tiếp công dân.

“Người dân phải đi lại nhiều vì không gặp được người đứng đầu, trong khi nếu gặp được người đứng đầu chỉ giải quyết trong 15-20 phút là xong”, theo lời bà Hải.

Từ góc độ địa phương, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đề nghị quy định tối thiểu chủ tịch cấp tỉnh, cấp xã phải tiếp công dân bao nhiêu buổi trong một tháng, ngoài ra có thể ủy quyền hoặc ủy quyền giải quyết theo vụ việc.

“Quy định như vậy vừa đảm bảo đúng nguyên tắc chủ tịch phải tiếp dân, nhưng cũng đảm bảo linh hoạt”, bà Mai nêu.

Đại diện cơ quan soạn thảo giải trình, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt khẳng định tinh thần của dự thảo luật là “không có ủy quyền trong tiếp công dân”. “Người đứng đầu phải tiếp công dân định kỳ. Quy định của luật hiện hành cũng vậy”, ông nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Làm rõ thêm quy định tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã hai lần trong một tháng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng quy định như vậy để phù hợp với thực tế. Vì theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã có phạm vi quản lý lớn, rộng và rất nhiều việc.

“Nếu không quy định Chủ tịch UBND xã tiếp công dân ít nhất hai lần trong một tháng sẽ dễ dẫn đến tình trạng ủy quyền”, ông Đạt nói.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ khi quy định chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã mỗi tháng tiếp công dân một hoặc hai ngày thì không được ủy quyền. Tuy nhiên, với giải quyết những vụ việc cụ thể, người đứng đầu có thể ủy quyền.