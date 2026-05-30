Xôn xao clip người phụ nữ mới sinh cầu cứu công an vì bị chồng bạo hành

Ngày 30/5, lãnh đạo Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một phụ nữ phản ánh việc bị chồng bạo hành và đang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo vị lãnh đạo, vụ việc xảy ra vào ngày 28/2 nhưng người phụ nữ không trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 29/5 người này mới có đơn gửi công an.

Người phụ nữ đăng tải lên mạng xã hội, tố bị chồng hành hung (Ảnh: Trương Nguyễn).

Mới đây, một loạt hình ảnh ghi lại một phụ nữ với nhiều thương tích ở vùng mặt, kèm clip về vụ việc người phụ nữ bị người đàn ông tấn công được lan truyền. Trong clip, người này ngồi dưới nền nhà, liên tục bật khóc sau khi bị đánh.

Vụ việc thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi bạo lực đối với phụ nữ và mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc làm rõ.

Chị L.T.N.D. (37 tuổi, trú tại xã Krông Pắk) xác nhận đã chia sẻ hình ảnh và clip ghi lại việc chị bị chồng bạo hành. Theo chị D., vợ chồng chị có mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân do chị biết chồng có quan hệ ngoài luồng. Mỗi lần lên tiếng về vấn đề này, chị đều bị chồng quát mắng, hành hung.

Chị D. cho biết clip ghi lại cảnh chị bị đánh diễn ra từ ngày 28/2. Tuy nhiên, do thời điểm này chị mới sinh con được khoảng 2 tháng nên đã âm thầm chịu đựng, không báo cho người thân và công an.

"Nay con tôi đã cứng cáp hơn, tôi cũng không muốn chịu đựng thêm nữa nên công khai vụ việc này với mong muốn được pháp luật xử lý nghiêm", chị D. nói.

Hiện tại chị D. đã đưa 3 người con nhỏ về với bố mẹ ruột.