Xe tải bốc cháy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Xe tải chở hàng hóa bị cháy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trưa 30/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an thành phố Huế) cho biết, vào lúc 6h20 cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Khu vực 7 thành phố Huế nhận được thông tin xe tải biển số 29K-056.xx, do tài xế N.V.L. (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Bắc - Nam. Khi đến km30 trên cao tốc này, đoạn thuộc địa bàn xã Khe Tre, xe tải bất ngờ bốc cháy.

Cơ quan chức năng đã điều động phương tiện, lực lượng đến hiện trường giúp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đến 7h50 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Lực lượng cứu hộ tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt đám cháy âm ỉ.

Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng nhiều hàng hóa trên xe hư hỏng nặng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định trên xe chở hàng hóa là thuốc kích rễ cây và giường gỗ.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Khu vực 7 phối hợp Công an xã Khe Tre đang kiểm kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ việc.