Xe máy va chạm ô tô ở Lâm Đồng, 2 người thương vong
(Dân trí) - Người đàn ông điều khiển xe máy chở theo người thân bất ngờ va chạm với ô tô con chạy hướng ngược lại. Tai nạn làm một người chết, một nạn nhân bị thương.
Chiều 4/4, lãnh đạo UBND phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, một nạn nhân bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên đường Âu Cơ, đoạn thuộc Km3.
Thời điểm này, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một người khác lưu thông trên đường, bất ngờ va chạm với ô tô con (chưa rõ lai lịch tài xế) chạy hướng ngược lại, làm 2 người trên xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng.
Các nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, nhưng một người đã tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xử lý hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc.