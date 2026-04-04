Xe máy va chạm ô tô ở Lâm Đồng, 2 người thương vong

Chiều 4/4, lãnh đạo UBND phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, một nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn làm một người chết, một người bị thương (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên đường Âu Cơ, đoạn thuộc Km3.

Thời điểm này, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một người khác lưu thông trên đường, bất ngờ va chạm với ô tô con (chưa rõ lai lịch tài xế) chạy hướng ngược lại, làm 2 người trên xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc (Ảnh: Trần Nguyên).

Các nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, nhưng một người đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ xử lý hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc.