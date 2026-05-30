Xe khách va chạm 3 xe máy, 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Theo người dân ở hiện trường, vụ việc xảy ra khoảng 7h trên tuyến đường tránh của TP Sóc Trăng (cũ), nay là Cần Thơ. Chiếc xe khách mang BKS 94B-005.xx do anh Dương Khánh Vũ (41 tuổi, trú ở Cà Mau) điều khiển nằm xoay đầu ra quá nửa làn đường hướng Cà Mau đi Cần Thơ.

Phía trước có 3 xe máy bị hư hỏng, nằm bên lề đường phải hướng từ Cà Mau đi Cần Thơ, có chiếc bị vỡ nát, có một chiếc văng xa cách đầu xe khách khoảng 20m.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ là chị S.T.H.N. (39 tuổi, trú tại xã Gia Hòa, TP Cần Thơ). Theo người nhà chị N., sáng nay chị đi làm tại khu công nghiệp và gần đến nơi thì bị tai nạn. Lúc bị nạn, chị đang mang thai đứa con thứ tư được 7 tháng.

Nạn nhân tử vong thứ hai nằm gần bánh sau của xe khách, được xác định là nam giới ngoài 40 tuổi, quê ở xã Phú Lộc (TP Cần Thơ).

Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo người dân, lúc xảy ra tai nạn ở địa phương có mưa. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.