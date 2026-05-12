Bệnh viện có tiếng ở Cần Thơ xả nước thải chưa xử lý ra môi trường

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phát hiện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S (gọi tắt là Bệnh viện S.I.S; có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) xả nước thải có dấu hiệu ô nhiễm ra môi trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp ngành chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Bệnh viện S.I.S Cần Thơ.

Nước thải từ Bệnh viện S.I.S Cần Thơ chưa qua xử lý được xả ra khu đô thị (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải; hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; việc quan trắc môi trường định kỳ và các điều kiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu vực giặt sấy đồ vải của bệnh viện không được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung mà xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc Khu đô thị 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ.

Nước thải từ việc giặt sấy đồ vải và vệ sinh nơi tập kết rác sinh hoạt của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ chưa qua xử lý được xả ra bên ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Để làm rõ, đoàn kiểm tra đã lấy 2 mẫu nước thải, gồm một mẫu tại điểm xả cuối cùng của khu giặt sấy, khu tập kết rác thải sinh hoạt và một mẫu sau hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an TP Cần Thơ yêu cầu Bệnh viện S.I.S thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, thu gom triệt để các nguồn thải phát sinh trong quá trình hoạt động của bệnh viện, không để xảy ra tình trạng xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ đã thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch) là cơ sở y tế chuyên sâu nổi tiếng tại khu vực ĐBSCL, tiếp nhận hàng triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm.