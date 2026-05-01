Hơn 70 điểm sạt lở tại một xã ở Cần Thơ

Ngày 1/5, theo thống kê mới nhất của UBND xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ), toàn xã hiện ghi nhận tới 70 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1km. Thực trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đi lại, giao thương của bà con mà còn tác động tiêu cực đến đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn.

Tính đến nay, đã có 9 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 4 căn bị sụp trôi hoàn toàn xuống lòng sông, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Một điểm sạt lở ở ấp Phụng An, xã Nhơn Mỹ gây chia cắt giao thông (Ảnh: BCHQS xã Nhơn Mỹ).

Khảo sát thực tế của UBND xã Nhơn Mỹ cho thấy sạt lở xuất hiện tại hầu hết các ấp, nhưng tập trung đặc biệt nghiêm trọng ở những khu vực ven sông lớn. Trong đó, ấp An Phú Đông là nơi có mật độ dày nhất với hơn 20 vị trí, còn ấp Phụng An lại chịu thiệt hại lớn nhất với tổng chiều dài sạt lở lên tới gần 500m.

Tại các ấp khác như Trường Thọ, Trường Phú, Mỹ Yên, Mỹ Tân cũng xảy ra tình trạng sụt lún nền đường và bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái. Nguyên nhân được xác định là do sự cộng hưởng từ dòng chảy mạnh, triều cường và mưa lớn kéo dài trên nền đất yếu, kết hợp với áp lực tải trọng từ các công trình xây dựng sát mép nước.

Trước tình hình cấp bách, UBND xã Nhơn Mỹ đã nhanh chóng triển khai phương châm 4 tại chỗ, huy động tổng lực các lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân di dời tài sản và tháo dỡ nhà cửa khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, xã cũng vận động nhân dân đóng góp vật tư, ngày công để gia cố tạm thời bằng cừ tràm, lót đá, đắp đất tại các đoạn đường bị chia cắt nhằm tạo lối đi cho học sinh và người dân.

Một điểm sạt lở ở ấp Phú Tây, xã Nhơn Mỹ (Ảnh: BCHQS xã Nhơn Mỹ).

Tuy nhiên, toàn xã hiện vẫn còn 42 điểm sạt lở với chiều dài hơn 859m chưa được xử lý, trong đó có những vị trí đặc biệt nguy hiểm bắt buộc phải đầu tư kè cứng.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết nguồn ngân sách địa phương vốn hạn hẹp nay đã vượt quá khả năng cân đối, hiện còn nợ đơn vị thi công hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, ước tính nguồn vốn cần thiết để khắc phục triệt để các điểm sạt lở lên tới hơn 6,2 tỷ đồng.

Trước khi mùa mưa bão đang đến gần, lãnh đạo xã đã kiến nghị UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành liên quan sớm xem xét hỗ trợ khẩn cấp kinh phí, đồng thời công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp để sớm triển khai các công trình kè kiên cố, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.