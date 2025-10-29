Xe khách gặp nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 5 người mắc kẹt

Sáng 29/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa ứng cứu vụ xe khách gặp tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h cùng ngày, tại Km9 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: A Trung).

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng phát hiện 5 hành khách bị nạn không tự di chuyển được, trong đó tài xế mắc kẹt tại cabin.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai lực lượng, di chuyển người bị nạn ra ngoài; đồng thời sử dụng thiết bị thủy lực kích phần đầu cabin bị biến dạng, đưa tài xế mắc kẹt ra bàn giao cho lực lượng y tế.

Toàn bộ 5 người đã được giải cứu thành công và không bị thương nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra.