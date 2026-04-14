Xe khách chở 9 người tông hộ lan, lao xuống mương bên quốc lộ

Ngày 14/4, thông tin từ UBND xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 18h30 cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 47H-048.xx lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng. Khi đến quốc lộ 14, đoạn qua thôn 1 thuộc địa phận xã này ô tô bất ngờ tông vào hộ lan bên đường.

Xe khách tông vào hộ lan rồi lao xuống mương nước bên đường (Ảnh: Hoàng Thanh).

Sau cú va chạm vào hộ lan, xe khách tiếp tục lao xuống mương nước rồi lật nghiêng. Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường cùng bà con địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa các hành khách ra ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 9 hành khách, tất cả đều không bị thương. Ngay sau đó, nhà xe đã điều phương tiện khác đến đón hành khách tiếp tục hành trình.

Hiện trường xe khách lật bên đường (Ảnh: Hoàng Thanh).

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Công an xã Đăk Tô nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ và phân luồng giao thông.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Tô, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt.