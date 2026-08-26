Việt Nam vô địch, biển người nhuộm đỏ phố phường mừng chiến thắng

Sau khi tuyển Việt Nam thắng Thái Lan, giành chức vô địch ASEAN Cup tối 26/8, hàng nghìn người hâm mộ trên khắp cả nước bắt đầu đổ ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng và liên tục reo hò, hát vang ăn mừng chiến thắng.

Cổ động viên ở TPHCM ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Nam Anh).

Tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, đội quân áo đỏ đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.