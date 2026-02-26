Xe khách chở 32 người lật ngang trên quốc lộ 14, 3 người thương vong

Chiều 26/2, CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xe khách lật ngang đường khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 12h trưa cùng ngày trên quốc lộ 14, xã Thọ Sơn, Đồng Nai. Thời điểm trên, tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ xã Cư Jut, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách loại 52 chỗ biển số 50H-677.xx, trên xe có 32 người, lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: A.H.).

Do trời mưa, đường trơn nên khi vào khúc cua tại km896 +300, thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, xe khách bất ngờ mất lái, lật ngang vào lề đường.

Vụ tai nạn khiến anh C.H.T. (20 tuổi, ngụ Lâm Đồng) tử vong, 2 người khác bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách lật ngang, hư hỏng nặng, nằm sát lề đường.

Nhận tin báo, CSGT thuộc Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai) đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.