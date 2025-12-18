Xe đầu kéo dừng nơi cấm trong vụ cháy xe cứu thương ở Đồng Nai

Chiều 18/12, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Xuân Quế, Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên nhánh đường dẫn từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào trạm dừng nghỉ.

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), nhận định ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, gặp chướng ngại vật không giảm tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn rạng sáng 18/12 tại đường dẫn từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào trạm dừng nghỉ (Ảnh: CTV).

Đồng thời, cơ quan chức năng xác định xe đầu kéo đậu trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ của cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có giới hạn tốc độ tối đa 60km/h và có biển báo "cấm dừng, cấm đỗ".

Kết quả kiểm tra lái xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Thời gian từ khi xe cứu thương tông vào đuôi xe đầu kéo bốc cháy đến khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe chỉ trong 4 phút, những người xung quanh không kịp ứng cứu.

Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý, vận hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây), khẳng định khu vực đường nhánh dẫn từ tuyến chính cao tốc vào trạm dừng nghỉ có biển báo "cấm dừng, cấm đậu".

Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết rạng sáng cùng ngày bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó một người bị bỏng nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Bệnh nhân còn lại bỏng nhẹ hơn đang điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe ổn định.

Hiện, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn được cơ quan chức năng điều tra.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn (điểm màu vàng) tại xã Xuân Quế, Đồng Nai (Đồ họa: Ngọc Tân).