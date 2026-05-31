Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Ngày 31/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã dập tắt đám cháy xảy ra trên một xe đầu kéo khi phương tiện này đang lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ xe nên nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Lực lượng chữa cháy triển khai dập lửa tại hiện trường vụ cháy xe đầu kéo (Ảnh: Bùi Văn).

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm phần đầu xe. Cột khói đen bốc cao khiến nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và điều tiết giao thông.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cũng trong ngày 31/5, trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ cháy ô tô tải. Chiếc xe tải biển kiểm soát 89H-085.xx do tài xế Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, trú tại xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, đi về hướng Nam, khi đến địa phận xã Đức Quang bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tài xế dừng xe tại lề đường, rời khỏi cabin và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt được vụ cháy.