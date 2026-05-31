Ô tô tải bốc cháy dữ dội khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 31/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh này xảy ra vụ cháy ô tô tải.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 cùng ngày, chiếc xe tải biển kiểm soát 89H-085.xx do tài xế Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997, trú tại xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, đi về hướng Nam, khi đến địa phận xã Đức Quang bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ô tô tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát hiện sự việc, tài xế dừng xe tại lề đường, rời khỏi cabin và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Chiếc xe bị thiêu rụi trơ khung (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt được vụ cháy. Vụ hỏa hoạn khiến xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.