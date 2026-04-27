Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên đường ở TPHCM

Ngày 27/4, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo ở phường Cát Lái.

Khoảng 5h cùng ngày, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở xi măng lưu thông trên đường Đồng Văn Cống, hướng đi đường Mai Chí Thọ. Khi gần đến cầu Giồng Ông Tố 2 (phường Cát Lái), phương tiện này tông vào dải phân cách giữa đường, làm gãy hai trụ biển báo rồi lao lên lề.

Xe đầu kéo chở xi măng bốc cháy ngùn ngụt trên đường Đồng Văn Cống (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực đầu xe, sau đó bao trùm toàn bộ cabin xe đầu kéo. Tài xế may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 5h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm phần đầu xe cùng nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Ảnh hưởng của sự cố khiến giao thông khu vực ùn ứ.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và di dời phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường.