Nhiều tuyến đường ở Nha Trang ngập sâu giữa mùa hè

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 31/5, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước ngập sâu 20-40cm trên các tuyến đường như đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần danh thắng Hòn Chồng), đường 2 tháng 4 và đường Điện Biên Phủ (thuộc phường Bắc Nha Trang); đường Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương (thuộc phường Nha Trang).

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên đường Điện Biên Phủ (Ảnh: Trung Thi).

Tình trạng ngập cục bộ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trên đường 2 tháng 4, một ô tô bị chết máy khi đi qua khu vực ngập sâu.

Anh Nguyễn Tiến Nhân (TPHCM) cho biết gia đình anh vừa đến Nha Trang nghỉ dưỡng cuối tuần nhưng phải thay đổi kế hoạch tham quan do thời tiết không thuận lợi.

"Tôi dự định đưa cả nhà đi tắm biển và tham quan một số điểm du lịch ngoài trời, nhưng từ sáng sớm trời đã mưa rất lớn. Dù vậy, đây là yếu tố khách quan nên gia đình sẽ chuyển sang tham quan các địa điểm trong nhà và chờ thời tiết tốt hơn", anh Nhân chia sẻ.

Ô tô chết máy khi đi qua khu vực ngập sâu ở phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Hiếu Văn).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 19h ngày 30/5 đến 8h ngày 31/5, khu vực Khánh Hòa cùng nhiều địa phương thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo từ sáng đến hết đêm 31/5, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 25-55mm, có nơi trên 100mm.

Ô tô lội nước qua khu vực ngập trên đường 2 tháng 4 (Ảnh: Hiếu Văn).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo mưa lớn làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và những tuyến đường có hệ thống thoát nước quá tải. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong thời gian xảy ra dông.

Theo dự báo, từ ngày 1/6, mưa tại Khánh Hòa cùng các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và khu vực miền Đông Nam Bộ có xu hướng giảm dần.