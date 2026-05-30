Xe đạp điện nghi độ thêm 6 bình ắc quy va chạm xe máy, 3 người thương vong

Ngày 30/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe điện và xe máy khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn xe đạp điện và xe máy khiến 3 người thương vong (Ảnh: Trường Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, ông V.T.Q. (67 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) điều khiển xe máy 47L1-172.xx chở theo bà T.T.B. (63 tuổi, vợ ông Q.) lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Tân Lập, Đắk Lắk) và đang rẽ trái để vào đường hẻm.

Cùng lúc, xe đạp điện do cháu N.G.H. (12 tuổi, trú tại phường Tân Lập) chở theo một người bạn, di chuyển trên đường Nguyễn Thái Bình đã va chạm với xe máy của ông Q.. Hậu quả, ông Q. tử vong, bà B. và cháu H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Có 6 bình ắc quy được phát hiện trên xe điện nghi chiếc xe đã được độ chế (Ảnh: Trường Nguyên).

Tại hiện trường, xe máy và xe đạp điện hư hỏng, dính chặt vào nhau. Kiểm tra xe đạp điện, cơ quan chức năng phát hiện có thêm 6 bình ắc quy văng ra khỏi xe này, nghi chiếc xe đã được độ chế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.