Xe đạp điện nghi độ thêm 6 bình ắc quy va chạm xe máy, 3 người thương vong
(Dân trí) - Một thiếu niên 12 tuổi tại Đắk Lắk điều khiển xe đạp điện nghi được độ thêm 6 bình ắc quy đã va chạm với xe máy. Hậu quả, 1 người tử vong và 2 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 30/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe điện và xe máy khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, ông V.T.Q. (67 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) điều khiển xe máy 47L1-172.xx chở theo bà T.T.B. (63 tuổi, vợ ông Q.) lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Tân Lập, Đắk Lắk) và đang rẽ trái để vào đường hẻm.
Cùng lúc, xe đạp điện do cháu N.G.H. (12 tuổi, trú tại phường Tân Lập) chở theo một người bạn, di chuyển trên đường Nguyễn Thái Bình đã va chạm với xe máy của ông Q.. Hậu quả, ông Q. tử vong, bà B. và cháu H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tại hiện trường, xe máy và xe đạp điện hư hỏng, dính chặt vào nhau. Kiểm tra xe đạp điện, cơ quan chức năng phát hiện có thêm 6 bình ắc quy văng ra khỏi xe này, nghi chiếc xe đã được độ chế.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.