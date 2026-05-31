Xe bồn treo biển “phục vụ mở rộng cao tốc” cán chết người ở TPHCM

Ngày 31/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ xe bồn trộn bê tông va chạm với xe máy khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, hơn 12h cùng ngày, nam tài xế lái xe bồn biển số 51L-308.xx chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh, theo hướng từ đường Võ Chí Công đi cảng Phú Hữu.

Khi đến điểm giao với đường Gò Cát (phường Long Trường), phương tiện va chạm với xe máy biển số 77C1-907.xx do một phụ nữ lái cùng chiều bên phải. Va chạm làm người phụ nữ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Xe bồn có treo biển “xe phục vụ dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành” (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Long Trường đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra vụ việc.

Đường Nguyễn Duy Trinh có biển cấm xe 3,5 tấn từ 11 đến 13h, còn chiếc xe bồn treo biển có dòng chữ “xe phục vụ dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành”.

Công an đang xác minh phương tiện này có được chạy vào khung thời gian trên hay không.