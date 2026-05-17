Xe máy găm vào đuôi xe bồn, thợ sửa container tử vong ở TPHCM

Tối 16/5, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ xe máy tông đuôi xe bồn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, ông L.M.Đ. (43 tuổi, ngụ phường An Phú, TPHCM) lái xe máy biển số 59X4-149xx trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Dĩ An đi An Phú.

Khi qua khỏi giao lộ với đường Thanh Niên, phường Tân Đông Hiệp (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe máy tông vào đuôi xe bồn do nam tài xế điều khiển đang chạy cùng chiều và chuyển từ làn ô tô vào làn xe máy.

Vụ va chạm làm chiếc xe máy găm chặt vào đuôi xe bồn, ông Đ. ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp và Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Người thân của nạn nhân cũng được công an thông báo để đến hiện trường cung cấp lời khai, phục vụ điều tra.

Họ cho biết, ông Đ. làm trong lĩnh vực sửa chữa container. Thời điểm tai nạn, ông Đ. đang trên đường đi làm về và trời có mưa.