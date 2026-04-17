Đường dọc cao tốc TPHCM - Long Thành hư hỏng, ô nhiễm vì xe công trường

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trước đó, nhà chức trách đã cho phép các phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công gói thầu XL01 (từ Km0 đến Km13+900) lưu thông trên một số tuyến đường.

Cụ thể, mỗi ngày có khoảng 17 phương tiện, gồm xe bồn bê tông, xe bơm bê tông và xe ben hoạt động trên đường Nguyễn Duy Trinh, Trường Lưu, Tam Đa, Long Thuận, Long Phước, Nguyễn Xiển, Lò Lu theo khung giờ nhất định nhằm hỗ trợ tiến độ dự án.

Các tuyến đường nhà thầu sử dụng để tiếp cận công trường dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Tuy nhiên, quá trình triển khai, Sở Xây dựng ghi nhận nhiều tồn tại như xe kéo bùn đất ra ngoài công trường; không bố trí điểm rửa xe; không khắc phục hư hỏng mặt đường phát sinh trong quá trình lưu thông (đặc biệt trên tuyến Trường Lưu, phường Long Trường).

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, thuộc VEC) khẩn trương chỉ đạo nhà thầu khắc phục ngay các bất cập, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Nhà chức trách cũng cảnh báo sẽ xem xét tạm ngưng việc cho phép phương tiện vận chuyển vật tư lưu thông trên các tuyến đường nêu trên nếu tình trạng vi phạm tiếp tục xảy ra.

Công trường mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành vào sáng 17/4 (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra chuyên ngành phối hợp với Đội CSGT Cát Lái tăng cường theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thi công gây mất an toàn giao thông; báo cáo kết quả để có hướng xử lý tiếp theo.

Trong diễn biến liên quan, nhà thầu Vinaconex (thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành phía tỉnh Đồng Nai) cũng vừa bị Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) xử phạt 10-14 triệu đồng vì không bố trí nhân sự hướng dẫn, điều tiết giao thông trong lúc thực hiện dự án.

Cụ thể, CSGT xác định lúc 17h10 ngày 12/4, tại Km16+500 (xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) nhà thầu này không bố trí nhân sự có chuyên môn để hướng dẫn, điều tiết giao thông theo phương án đã được phê duyệt. Việc thiếu người điều tiết gây ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.