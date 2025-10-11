Thi thể phụ nữ trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu

Khoảng 9h ngày 11/10, du khách đang chụp hình tại bãi đá ở khu vực bờ biển Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) thì phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào bãi biển.

Bãi đá ở biển Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau khi nhận tin, Công an phường Vũng Tàu đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng đưa thi thể người phụ nữ lên bờ. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc quần dài, cao 1,55m. Trên người không có giấy tờ cá nhân.

Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa về trung tâm y tế để lưu giữ. Cơ quan chức năng phường Vũng Tàu cũng phát thông báo, tìm kiếm thông tin người thân của nạn nhân, giải quyết vụ việc theo quy định.

Những ngày vừa qua, thời tiết ở khu vực biển Vũng Tàu thường xuyên có mưa, sóng cao vào buổi sáng và chiều tối. Lực lượng cứu hộ cứu nạn biển Vũng Tàu thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo du khách chỉ nên tắm biển ở những khu vực được cơ quan quản lý cho phép và có lực lượng cứu hộ cứu nạn túc trực.