Hà Nội rực sắc đỏ trong đêm chiến thắng cảm xúc của U23 Việt Nam

Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra vào khung giờ rất muộn, bắt đầu lúc 22h30 theo giờ Việt Nam và phải kéo dài tới hai hiệp phụ.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đồng hồ đã sang ngày mới, nhưng hàng nghìn người dân vẫn ùn ùn đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam.

Hà Nội: Một đêm không ngủ cùng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Trên nhiều tuyến phố trung tâm của Thủ đô như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Đại Cồ Việt…, dòng xe nối đuôi nhau cùng hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời.

Tiếng còi xe, tiếng hò reo vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động giữa đêm khuya.

Tại một số khu vực, những chùm pháo hoa tự phát bất ngờ được bắn lên giữa dòng người ăn mừng, thắp sáng bầu trời Hà Nội trong khoảnh khắc chiến thắng.

Tại hầm Kim Liên, lượng phương tiện đổ về quá đông khiến khu vực này chật kín xe cộ.

Sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc phủ kín tạo nên một bức tranh chiến thắng đầy cảm xúc, nơi niềm tự hào dân tộc được thể hiện rõ nét qua từng ánh mắt, nụ cười của người hâm mộ.

Dù đã gần nửa đêm, không khí ăn mừng vẫn vô cùng náo nhiệt. Nhiều người mang theo nồi, chảo, chai lọ… gõ vang nhịp cổ vũ, hòa cùng những tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang vọng khắp các con phố.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Tiến Anh cùng hai người em trong gia đình đã “trốn” bố mẹ ra đường để hòa vào dòng người “đi bão”, chung vui chiến thắng và cổ vũ cho U23 Việt Nam.

“Đây là một trận đấu quá tuyệt vời, để lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ”, Tiến Anh chia sẻ.

Hình ảnh một cổ động viên khoác váy cô dâu, tay vẫy cao lá cờ Tổ quốc đã thu hút nhiều ánh nhìn.

Tại nhiều nút giao lớn, người dân vẫn nghiêm túc chấp hành tín hiệu đèn giao thông, tạo nên hình ảnh đẹp, văn minh trong niềm vui chung của chiến thắng.

Một số trường hợp phóng nhanh, thiếu quan sát dẫn đến va chạm, ngã xe trong lúc ăn mừng, song không xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Ngay trong đêm muộn, các điểm bán cờ Tổ quốc nhanh chóng xuất hiện, đáp ứng nhu cầu cổ vũ của người dân.

Mỗi người chọn cho mình một cách ăn mừng khác nhau nhưng tất cả đều chung một cảm xúc tự hào, chung một tinh thần Việt Nam, tinh thần đoàn kết, gắn bó và niềm tin dành cho bóng đá nước nhà.

Dù đã 2h30 sáng, không khí náo nhiệt vẫn bao trùm nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ là cột mốc đáng nhớ của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục, mà còn một lần nữa khẳng định sức mạnh của bóng đá trong việc kết nối cộng đồng, thắp lên niềm tin và niềm tự hào của người hâm mộ nước nhà.