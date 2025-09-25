Xác minh clip người đàn ông 2 tay cầm vật giống mìn để đánh cá trên biển

Thông tin trên được ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận vào ngày 25/9.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông dùng phao bơi, đeo kính lặn, 2 tay cầm 2 vật nghi là mìn để đánh bắt theo kiểu tận diệt hàng loạt.

Clip người đàn ông cầm vật nghi là mìn để đánh cá (Video: Người dân cung cấp).

Theo người quay clip, vụ việc “dùng mìn để đánh cá” được thực hiện tại khu vực Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Huy, huấn luyện viên lặn biển chuyên nghiệp, phản ánh vào ngày 15/8, ông cùng một nhóm du khách người Đức được Trung tâm Lặn biển Vietnam Underneath (Nha Trang) tổ chức lặn ở khu vực biển Hòn Bạc.

Trong quá trình lặn biển, ông và du khách đã bắt gặp rất nhiều cá chết dưới đáy biển, nhiều con bụng bị bể, mất mắt, trong đó có cả những con cá rất nhỏ, các khối san hô cứng tại đây cũng bị gãy ngang.

Cá chết hàng loạt ở Hòn Bạc (Ảnh: Quang Huy).

Ông Huy nhận định, đây có thể là hậu quả của việc người dân sử dụng chất nổ để khai thác hải sản ở tầng lửng và tầng đáy.

Huấn luyện viên lặn biển này cho rằng việc sử dụng chất nổ để khai thác hải sản sẽ tận diệt nguồn lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển, đặc biệt tàn phá các quần thể san hô dưới đáy. Do đó, ông kiến nghị phải xử lý nghiêm hành vi khai thác hải sản theo kiểu tận diệt này.

Sau khi nhận được phản ánh của ông Huy, các lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả kiểm tra lại cho rằng, chưa xác định được dấu hiệu khai thác thủy sản bằng phương pháp tận diệt bằng chất nổ như thông tin trên mạng xã hội lan truyền.