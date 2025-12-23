Xác định được người đàn ông đẩy ngã xe, đánh 3 cháu bé ở Quảng Ngãi

Ngày 23/12, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về việc một người đàn ông đẩy ngã xe rồi dùng cây đánh 3 cháu bé giữa đường, lãnh đạo phường đã yêu cầu công an vào cuộc xác minh.

“Phía công an cho biết người này đang làm tại chi nhánh của một công ty bảo hiểm ở Quảng Ngãi. Sáng 23/12, công an phường mời người đàn ông này đến làm việc để xác định nguyên nhân đánh 3 cháu bé, sau đó sẽ có hướng xử lý phù hợp”, ông Hưng nói.

Chân một cháu bé có nhiều vết bầm do bị đánh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cũng theo ông Hưng, ngày 22/12, phụ huynh của một trong 3 cháu bé bị đánh đã đến công an phường trình báo sự việc. Người này cho biết con trai mình bị đánh liên tiếp vào chân gây ra nhiều vết bầm.

“Tôi cũng đang đợi kết quả xác minh vụ việc từ phía công an sau đó sẽ thông tin đầy đủ cho báo chí”, ông Hưng nói thêm.

Như Dân trí phản ánh, ngày 22/12, mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông đẩy ngã xe, đánh liên tiếp vào phần chân của 3 bé trai.

Nội dung clip cho thấy 3 bé trai đi trên chiếc xe máy điện bị người đàn ông chặn đường rồi đẩy ngã xe. Dù một cháu bé đã có hành động khoanh tay xin lỗi nhưng vẫn bị đánh.

Người đàn ông dùng đoạn cây đánh liên tiếp vào phần chân của các cháu bé. Những đứa trẻ bị đánh tìm cách chống đỡ sau đó bỏ chạy. Hình ảnh đăng tải kèm theo clip cho thấy phần chân của các cháu bé có nhiều vết roi, sưng tấy.

Theo thông tin từ người đăng tải clip cung cấp, vụ việc xảy ra trên đường Triệu Quang Phục (phường Cẩm Thành) vào ngày 21/12. Các cháu bé bị đánh do đã câu cá ở hồ điều hòa tại khu dân cư Ngọc Bảo Viên.