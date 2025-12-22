Xác minh người đàn ông đẩy ngã xe, dùng cây đánh 3 cháu bé

Ngày 22/12, mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông đẩy ngã xe, đánh liên tiếp vào phần chân của 3 bé trai.

Nội dung clip cho thấy 3 bé trai đi trên chiếc xe máy điện bị người đàn ông chặn đường rồi đẩy ngã xe. Dù một cháu bé đã có hành động khoanh tay xin lỗi nhưng vẫn bị đánh.

Người đàn ông chặn đường đẩy ngã xe rồi đánh 3 cháu bé (Ảnh cắt từ clip).

Người đàn ông dùng đoạn cây đánh liên tiếp vào phần chân của các cháu bé. Những đứa trẻ bị đánh tìm cách chống đỡ sau đó bỏ chạy. Hình ảnh đăng tải kèm theo clip cho thấy phần chân của các cháu bé có nhiều vết roi, sưng tấy.

Theo thông tin từ người đăng tải clip cung cấp, vụ việc xảy ra trên đường Triệu Quang Phục (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) vào ngày 21/12. Các cháu bé bị đánh do đã câu cá ở hồ điều hòa tại khu dân cư Ngọc Bảo Viên.

Chân một cháu bé có nhiều vết bầm do bị đánh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn phường, ngày 21/12.

Lực lượng công an địa phương đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.