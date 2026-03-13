Vượt núi đồi phát thẻ cử tri, mang ngày hội bầu cử đến bản làng biên giới

Những ngày này tại xã vùng cao biên giới A Mú Sung (Lào Cai), không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương, rộn ràng.

Trên các tuyến đường liên thôn, khu trung tâm xã, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

A Mú Sung là xã vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Dáy và Hà Nhì. Dù địa hình núi cao chia cắt, các thôn bản nằm cách xa nhau, song công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử vẫn được chính quyền địa phương triển khai tích cực, bảo đảm đúng tiến độ.

Theo ông Nguyễn Thanh Trình, Chủ tịch UBND xã A Mú Sung, cho biết, đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chờ ngày bầu cử theo quy định. Toàn xã có 3.950 cử tri tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử trên địa bàn.

Điểm bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, đặt tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Lũng Pô (thuộc Đồn Biên phòng A Mú Sung) được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu theo đúng quy định, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Tại điểm bầu cử này có 37 cử tri tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử đại biểu ở hai cấp.

Để bảo đảm mọi cử tri đều nắm rõ thông tin và quyền, nghĩa vụ của mình, xã A Mú Sung đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền. Do địa hình phức tạp, dân cư phân tán, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế.

Mang thẻ cử tri đến từng mái nhà vùng cao trước ngày hội toàn dân (Video: Mạnh Quân).

Trên tay là những tấm thẻ cử tri, anh Ma Seo Lằng, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Pô (xã A Mú Sung) kiên trì đến từng hộ dân để trao thẻ, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử đầy đủ.

Theo chính quyền địa phương, khó khăn lớn nhất trong công tác tuyên truyền là các hộ dân sống rải rác, không tập trung, nhiều nơi cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại.

Nhiều hộ dân sống trên sườn núi, đường đi nhỏ hẹp, dốc cao, việc di chuyển chủ yếu bằng xe máy hoặc đi bộ. Vì vậy, để bảo đảm mọi cử tri đều nắm được thông tin và nhận thẻ cử tri đầy đủ, các cán bộ thôn, tổ bầu cử phải đi từng nhà, đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động.

Anh Sùng A Phình (áo đen), Trưởng thôn Phù Lao Chải, cùng Tổ trưởng tổ bầu cử của thôn, đến từng hộ gia đình tuyên truyền, phổ biến quy định và vận động bà con tham gia bỏ phiếu đúng ngày, đúng giờ.

Anh Sùng A Phình cho biết, do địa hình thôn bản rải rác, nhiều hộ dân ở xa, ban ngày người dân thường lên nương, lên rẫy nên các thành viên tổ bầu cử phải tranh thủ đi phát thẻ cử tri và tuyên truyền vào sáng sớm hoặc buổi tối khi bà con có mặt tại nhà.

Mỗi tổ bầu cử đều thành lập một tổ tuyên truyền lưu động, sử dụng xe máy chở loa, thiết bị âm thanh đi đến từng thôn bản để phát thông tin về ngày bầu cử, danh sách ứng cử viên và quy định bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm của chính quyền cùng các lực lượng tham gia, xã biên giới A Mú Sung đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân nơi vùng cao biên giới.