Hà Nội: Đi từng ngõ, gõ từng nhà phát thẻ cử tri trước ngày bầu cử

20h, phòng họp khu dân cư 58, tổ dân phố 63 (phường Đống Đa, Hà Nội) vẫn sáng đèn. Ông Trần Đình Việt, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng hòm phiếu số 8, khu vực bầu cử số 2 cùng các đoàn viên thanh niên đang tỉ mỉ sắp xếp và đóng dấu từng phiếu bầu.

Ông Trần Đình Việt cho biết, bản thân đã tham gia phục vụ nhiều kỳ bầu cử trước đây. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều lần tổ chức, ông trực tiếp hướng dẫn các đoàn viên cách đóng dấu, kiểm đếm và sắp xếp phiếu bầu cẩn thận, bảo đảm từng khâu được thực hiện chính xác, gọn gàng và hiệu quả.

Tại điểm bầu cử ông Việt phụ trách có khoảng 2.251 cử tri, con số có thể tiếp tục tăng do một số cử tri thay đổi nơi đăng ký bỏ phiếu.

Với số lượng cử tri lớn, các khâu chuẩn bị, sắp xếp phiếu bầu đều phải được thực hiện hết sức tỉ mỉ, chính xác để bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi.

Hoàng Minh Ánh, Bí thư Chi đoàn khu dân cư 58, cùng các đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ công tác bầu cử như đóng dấu phiếu bầu, sắp xếp, phân loại thẻ cử tri và phát đến tận tay người dân.

Với Ánh và các đoàn viên, đây là công việc ý nghĩa, là niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ vào việc lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân, cống hiến cho đất nước.

Ông Việt cho biết, so với kỳ bầu cử cách đây 5 năm, công tác tuyên truyền hiện nay thuận lợi hơn nhiều. Nếu trước đây chủ yếu phải dùng loa phát thanh để thông báo, thì nay thông tin có thể được truyền tải nhanh chóng qua tin nhắn và các nhóm chat của khu dân cư.

Bên cạnh đó, ông cũng chủ động hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để tra cứu, cập nhật và thay đổi thông tin liên quan đến điểm bầu cử khi cần thiết.

Khi ngày bầu cử cận kề, khối lượng công việc cũng bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Dù ban ngày hay tối muộn, ông Việt cùng các cán bộ trong tổ bầu cử và đoàn viên thanh niên vẫn miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà phát thẻ cử tri, đồng thời hướng dẫn và nhắc nhở người dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.

Hà Nội: Đi từng ngõ, gõ từng nhà phát phiếu cử tri trước ngày bầu cử (Video: Mạnh Quân).

Theo danh sách đã được rà soát, mỗi công dân đủ điều kiện và trong độ tuổi đi bầu cử sẽ được phát thẻ cử tri theo đúng tên trong danh sách.

Người dân mang theo thẻ cử tri đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong sáng ngày 15/3.

Việc phát thẻ tận tay từng người cũng giúp tổ bầu cử kiểm tra, cập nhật lại thông tin cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có thể tham gia bỏ phiếu thuận lợi.

Công tác chuẩn bị từ khâu tuyên truyền, rà soát danh sách, phát thẻ cử tri đến việc đóng dấu, sắp xếp và kiểm đếm phiếu bầu đều được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình.

Từng phần việc được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, nghiêm túc, an toàn và thuận lợi, để mỗi cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.