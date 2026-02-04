Vướng mặt bằng 64 hộ dân, dự án quốc lộ hơn 1.800 tỷ đồng còn ngổn ngang

Ngày 4/2, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã kiểm tra lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tháng về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn qua xã Thăng Bình.

Theo báo cáo từ Ban quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam, chủ đầu tư), dự án vẫn còn 64 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Việc di dời hệ thống điện, nước chưa hoàn tất tại một số vị trí đã khiến nhiều đoạn tuyến chỉ có thể thi công rãnh dọc và cạp mở rộng, ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể.

Ông Trần Nam Hưng (đội mũ bảo hộ), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trao đổi với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (Ảnh: Công Bính).

Đặc biệt, tại đoạn cầu vượt đường sắt (km15+270-km15+820), 25 hộ dân (trong đó có 6 hộ mới bàn giao một phần) và hệ thống điện chưa được giải quyết đã cản trở việc thi công các hạng mục quan trọng như đường gom và tường chắn. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi lưu lượng giao thông và số chuyến tàu tăng đột biến vào dịp cận Tết Nguyên đán, gây ùn tắc thường xuyên trên tuyến.

Chủ đầu tư đã kiến nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất GPMB trước ngày 30/1 để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sau khi kiểm tra thực tế tại nút cầu vượt đường sắt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công, tổ chức thông tuyến hợp lý trên cơ sở diện tích đã GPMB, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Ông Hưng nhấn mạnh rằng mọi cơ chế, chính sách bồi thường, GPMB đã được thành phố triển khai đầy đủ và đúng quy định. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối, cản trở thi công theo quy định của pháp luật.

Do vướng mặt bằng, nhiều vị trí tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E còn ngổn ngang (Ảnh: Công Bính).

Đối với các đơn vị thi công và chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND thành phố quán triệt phải đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến đời sống người dân, thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan. Đặc biệt, trong dịp Tết, cần bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng nhiều gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E. Cụ thể, các gói thầu XD01, XD02, XD03 sẽ được điều chỉnh tiến độ đến tháng 10, thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km15+270 - km89+700 (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), được khởi công vào ngày 7/3/2023 với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.