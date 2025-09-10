Vũng Tàu cấm khách tham quan bước lên dòng chữ thiêng liêng ở Đài Liệt sỹ

Ngày 10/9, Đảng ủy phường Vũng Tàu cho hay, đơn vị vừa ban hành văn bản gửi UBND phường và công an phường về việc đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt các hành vi vi phạm tại khu vực Đài Liệt sỹ và Công viên Bãi Sau Vũng Tàu.

Theo đó, thời gian qua, nhiều người dân, du khách khi chụp ảnh ở tháp Tam Thắng có hành vi bước lên dòng chữ thiêng liêng "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ" tại Đài Liệt sỹ. Điều này không chỉ tạo hình ảnh xấu, phản cảm ở khu vực tôn nghiêm, mà còn gây bức xúc trong dư luận.

Tháp Tam Thắng và Công viên Bãi Sau Vũng Tàu vừa được đưa vào hoạt động (Ảnh: Phước Tuần).

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, cho biết, đơn vị đã yêu cầu UBND phường tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và du khách khi đến tham quan tại Đài Liệt sỹ. Phường nghiêm cấm hành vi phản cảm, thiếu tôn nghiêm tại khu vực Đài Liệt sỹ trong dịp lễ, Tết và ngày nghỉ cuối tuần. Những trường hợp vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Đồng thời, địa phương phối hợp với chủ đầu tư dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và Công viên Bãi Sau Vũng Tàu, nhằm triển khai biện pháp nghiêm cấm mọi phương tiện di chuyển trong công viên (trừ các loại xe phục vụ thi công). Đảng ủy phường Vũng Tàu cũng giao cơ quan công an tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Đài Liệt sỹ và Công viên Bãi Sau Vũng Tàu.

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu thu hút rất đông du khách tham quan dịp lễ 2/9 vừa qua (Ảnh: Phước Tuần).

Tháp Tam Thắng là điểm "check-in" rất thu hút giới trẻ thời gian qua. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 155 tỷ đồng, được thi công trong 75 ngày kể từ thời điểm đóng cọc.

Tháp Tam Thắng trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu, công trình gồm 143 trụ, với chiều cao từ 4,55m đến hơn 34,25m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển.