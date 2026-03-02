Vụ xe biển xanh bị xử phạt ở Thanh Hóa: Hết hạn đăng kiểm gần 9 tháng

Ngày 2/3, liên quan đến vụ việc xe biển xanh ở Thanh Hóa bị xử phạt vì chở hàng cồng kềnh, qua tra cứu dữ liệu, ô tô biển xanh này đã hết hạn đăng kiểm gần 9 tháng.

Qua dữ liệu đăng kiểm, ô tô biển kiểm soát 36A-000.xx do UBND huyện Thạch Thành (cũ) đứng tên, đăng ký lần đầu năm 2011. Lần đăng kiểm gần nhất là ngày 22/1/2025 và hết hạn ngày 21/7/2025.

Xe biển xanh chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường (Ảnh: Fanpage OFFB).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh xe biển xanh chở hàng cồng kềnh, lưu thông trên đường.

Qua xác minh, lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, xác định ô tô trên mang biển kiểm soát 36A-000.xx, thuộc sở hữu của Trung tâm hành chính công xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa. Người điều khiển phương tiện là ông D.V.L. (SN 1983, trú tại xã Kim Tân).

Quá trình làm việc xác định, lái xe vi phạm các lỗi điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái; xe đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 tháng trở lên, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Với các hành vi trên, ông L. bị phạt tổng cộng 6,2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, qua xác minh, ô tô biển xanh trước đây thuộc cơ quan huyện Thạch Thành (cũ). Sau khi giải thể cấp huyện, ô tô này được chuyển cho xã Kim Tân quản lý. Tuy nhiên, đơn vị chưa thực hiện sang tên theo quy định.

Với lỗi giao xe cho người điều khiển khi giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đã hết hạn, xã Kim Tân bị xử phạt 22 triệu đồng; lỗi không làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu phương tiện bị phạt 10 triệu đồng.