Xử phạt tài xế ô tô biển xanh chở hàng cồng kềnh

Tối 28/2, tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa), lực lượng chức năng của đơn vị đã vào cuộc xác minh thông tin người dân phản ánh về việc ô tô biển xanh chở hàng cồng kềnh khi lưu thông trên đường.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định ô tô trên mang biển kiểm soát 36A-000.xx, thuộc sở hữu của Trung tâm hành chính công xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa. Người điều khiển phương tiện là ông D.V.L. (SN 1983, trú tại xã Kim Tân).

Xe biển xanh chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường (Ảnh: Fanpage OFFB).

Quá trình làm việc xác định, lái xe vi phạm các lỗi điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái; xe đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ 1 tháng trở lên, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Với các hành vi trên, ông L. bị phạt tổng cộng 6,2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, qua xác minh, ô tô biển xanh trước đây thuộc cơ quan huyện Thạch Thành (cũ). Sau khi giải thể cấp huyện, ô tô này được chuyển cho xã Kim Tân quản lý. Tuy nhiên, đơn vị chưa thực hiện sang tên theo quy định.

Với lỗi giao xe cho người điều khiển khi giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đã hết hạn, xã Kim Tân bị xử phạt 22 triệu đồng; lỗi không làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu phương tiện bị phạt 10 triệu đồng.

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 1, mọi hành vi vi phạm khi có sự giám sát của nhân dân sẽ được lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.