Vụ xây tường rào chắn ngang trường học ở Thanh Hóa: Dân tự nguyện tháo dỡ

Ngày 13/10, lãnh đạo Trường Mầm non Minh Sơn (xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết ông Nguyễn Văn Lài (trú tại thôn 2, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn cũ, nay là xã Triệu Sơn) đã tháo dỡ tường rào chắn ngang lối đi trong sân trường.

“Sau khi làm việc và thống nhất với chính quyền địa phương, ngày 12/10, ông Lài đã chủ động tháo dỡ tường rào xây dựng trước đó để tạo điều kiện cho công tác giảng dạy của nhà trường được thuận lợi”, lãnh đạo nhà trường thông tin.

Bức tường được tháo dỡ vào ngày 12/10 (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Trước đó ngày 8/6, ông Nguyễn Văn Lài đã thuê thợ xây một bức tường ngay trong khuôn viên Trường Mầm non Minh Sơn, gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.

Đại diện nhà trường cho biết đây không phải lần đầu tiên ông Lài có hành vi cản trở. Trước đó ông cũng nhiều lần gây khó khăn cho các buổi lễ khai giảng, tổng kết năm học, khiến giáo viên và phụ huynh lo lắng.

Theo lãnh đạo xã Minh Sơn cũ, nguyên nhân sâu xa của vụ việc bắt nguồn từ một thỏa thuận đổi đất giữa gia đình ông Lài và UBND xã Minh Sơn vào tháng 7/2014.

Khi đó xã đã thỏa thuận đổi hơn 950m2 đất ở của gia đình ông Lài lấy một mảnh đất khác (gần Trạm Y tế xã Minh Sơn) để xây dựng khu nhà hiệu bộ cho Trường Mầm non Minh Sơn, nhằm đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

Bức tường rào được xây dựng vào thời điểm đầu tháng 6 (Ảnh: Thanh Tùng).

Gia đình ông Lài đã đồng ý bàn giao đất và nhận hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kèm theo văn bản thỏa thuận.

Tuy nhiên sau 11 năm, ông Lài vẫn chưa nhận được mảnh đất như cam kết. Gia đình ông đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền xã và huyện cũ, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, buộc ông phải khởi kiện ra tòa án.

Trong quá trình làm việc, ông Lài đề xuất nếu không thể trả lại đất như thỏa thuận, địa phương phải bồi thường ông số tiền 3,3 tỷ đồng.

Do quá bức xúc vì 11 năm trôi qua xã vẫn thất hứa, ông Lài mới bất đắc dĩ xây tường rào để đòi đất.