Vụ trúng đấu giá lô đất “ảo”: Người mua đất không muốn cán bộ bị kỷ luật

Ngày 21/12, ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái mới trong việc xử lý lô đất không có thật được đưa ra đấu giá.

Theo ông Dũng, suốt 7 năm qua, ông đã liên tục kiến nghị khắp nơi để đòi lại lô đất mà ông đã trúng đấu giá từ năm 2007. Tuy nhiên, chính quyền huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn) đã không đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng, khiến vụ việc kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của ông.

Ông Đặng Huy Dũng đã trúng đấu giá lô đất nằm trên giấy, không tồn tại trên thực tế (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Dũng bức xúc chia sẻ: “Tôi đấu giá lô đất số 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc từ năm 2007 để xây nhà trọ. Trong đó, lô đất số 19 chỉ nằm trên giấy nhưng vẫn được đưa ra đấu giá. Tôi đã bỏ ra số tiền 183 triệu đồng để đấu giá nhưng giờ không có đất, tính ra tôi thiệt hại nhiều quá”.

Ông Dũng cho rằng, sai sót của cơ quan đấu giá đất khiến ông chịu nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, khi sự việc được phát hiện, các cơ quan liên quan của huyện Bình Sơn cũ không xử lý thấu đáo để vụ việc kéo dài.

Mặc dù vậy, ông Dũng bày tỏ mong muốn không làm cho sự việc trở nên quá căng thẳng. Ông chỉ mong cơ quan chức năng áp dụng đúng các quy định của pháp luật để trả lại đất cho mình.

Ông Dũng cho biết sẽ tiếp tục đăng ký gặp Chủ tịch UBND xã Bình Sơn để trao đổi. Sau lần này, nếu chính quyền không có hướng giải quyết thỏa đáng, ông sẽ khởi kiện ra tòa.

Ông Dũng trúng đấu giá 2 lô đất nhưng giờ chỉ còn một lô, lô đất còn lại không tồn tại (Ảnh: Quốc Triều).

“Thật lòng tôi không muốn đẩy sự việc đến mức căng thẳng để những cán bộ liên quan phải bị kỷ luật. Tôi chỉ mong các cấp chính quyền xem xét, giải quyết vụ việc thấu đáo để tôi có thể lấy lại đất”, ông Dũng chia sẻ.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, năm 2007, UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tổ chức đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc.

Ông Đặng Huy Dũng đã trúng đấu giá lô đất số 18 và 19. Đến năm 2018, khi ông khởi công xây dựng nhà trên 2 lô đất này thì phát sinh tranh chấp. Qua kiểm tra của cán bộ địa chính, ông Dũng bàng hoàng phát hiện khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất. Lô đất số 19 mà ông đã trúng đấu giá với số tiền 183 triệu đồng chỉ tồn tại trên giấy chứ không hề tồn tại trong thực tế.