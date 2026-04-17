Vụ trăn nằm dưới nắp capo ô tô ở Lào Cai: Trăn đất dài 2,5m, nặng 12kg

Liên quan tới vụ con trăn nặng hơn 10kg nằm cuộn tròn dưới nắp capo ô tô ở Lào Cai, ngày 17/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) cho biết, hiện công an phường này đã bàn giao cá thể trăn nêu trên cho Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát để tiếp tục quản lý, xử lý theo quy định.

Chủ xe cùng một người khác kéo con trăn từ trong xe ra ngoài (Ảnh: Trần Dương).

Theo vị lãnh đạo, trong ngày 16/4, Công an phường Cam Đường đã phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở, tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân phát hiện bên trong một chiếc ô tô tại tổ 31 Bắc Cường, phường Cam Đường.

Người dân tham gia bắt con trăn đất chui vào ô tô ở Lào Cai (Video: Trần Dương).

Nhà chức trách cho hay, qua kiểm tra cho thấy cá thể trăn nêu trên là trăn đất, có trọng lượng khoảng 12kg, dài khoảng 2,5m.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đảm bảo an toàn và tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con trăn đất từ người dân (Ảnh: UBND phường Cam Đường).

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần giữ khoảng cách an toàn và kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Trao đổi thêm với phóng viên, anh Trần Dương, người trực tiếp chứng kiến sự việc, cho biết, vào khoảng 17h ngày 16/4, một người đàn ông điều khiển ô tô con BKS 24A-065.xx đi từ khu vực xã Cốc San về nhà ở phường Cam Đường. Khi về tới nhà, tài xế thấy ở phần đầu xe có tiếng động nên đã mở nắp capo để kiểm tra và hoảng hốt phát hiện trong khu vực động cơ máy có một con trăn lớn.