Vụ tai nạn 3 người thương vong: Xe đạp điện độ chế thêm 2 bình ắc quy

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin cảnh báo về nạn độ chế xe đạp điện dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ việc gần nhất về nạn độ chế xe đạp điện xảy ra vào trưa 30/5 tại địa bàn phường Tân Lập (Đắk Lắk) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 11h ngày 30/5, ông V.T.Q. (67 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk) điều khiển xe máy 47L1-172.xx chở theo bà T.T.B. (63 tuổi, vợ ông Q.) lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Tân Lập) đang rẽ trái để vào đường hẻm.

Thời điểm này, xe đạp điện do N.G.H. (12 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại phường Tân Lập) chở theo một người bạn, di chuyển trên đường Nguyễn Thái Bình đã va chạm với xe máy của ông Q.. Vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong, bà B. và H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy và xe đạp điện hư hỏng, dính chặt vào nhau. Kiểm tra xe đạp điện, cơ quan chức năng phát hiện có 6 bình ắc quy văng ra khỏi xe. Qua xác minh ban đầu, công an nhận định xe đạp điện do em H. điều khiển có 4 bình ắc quy, được lắp đặt thêm 2 bình ắc quy nhằm mục đích gia tăng tốc độ vượt quá tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương (Ảnh: Trường Nguyễn).

Trước hiểm họa từ xe đạp điện độ chế, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo học sinh việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện để thỏa mãn thú vui tốc độ, thể hiện bản thân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, biến phương tiện đi lại thành mối nguy hiểm trên đường. Với tốc độ vượt quá khả năng kiểm soát cùng kỹ năng xử lý tình huống còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng luôn hiện hữu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo học sinh đừng đánh đổi tương lai, việc học và cả tính mạng của bản thân cũng như người khác chỉ vì những phút bốc đồng.

Có 6 bình ắc quy được phát hiện trên xe đạp điện của nam sinh lớp 8 (Ảnh: Trường Nguyễn).

Đối với phụ huynh, theo cơ quan công an chính sự nuông chiều, buông lỏng quản lý hoặc để con em sử dụng phương tiện độ chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ chính là vô tình tiếp tay cho rủi ro. Phụ huynh cần có trách nhiệm kiểm tra, giám sát phương tiện của con em, tuyệt đối không giao xe hoặc cho phép tự ý thay đổi kết cấu phương tiện.

Trước đó, Công an xã Hương Phố (Hà Tĩnh) đã phát hiện em P.Đ.N. (SN 2011, học sinh lớp 9, trú tại xã Hương Phố) thường xuyên đặt mua qua mạng nhiều linh kiện như bình ắc quy, dây làm mát, các thiết bị khác để phục vụ việc độ chế phương tiện.

Qua kiểm tra tại nhà nam sinh, lực lượng chức năng phát hiện một xe điện đã bị thay đổi hoàn toàn kết cấu, kiểu dáng, đặc tính kỹ thuật ban đầu. Nhiều bộ phận như bánh, khung xe, bình ắc quy, bảng điều khiển, hệ thống dây dẫn đã được tháo lắp, cải tạo trái phép.

Làm việc với cơ quan công an, N. cho biết sau khi xem các video hướng dẫn chế xe trên mạng xã hội, em tự đặt mua linh kiện để lắp ráp, chế tạo phương tiện. Sau khi hoàn thiện, chiếc xe có thể đạt tốc độ khoảng 100km/h.