Vụ nữ sinh lớp 11 mất tích: Người bố ngồi bờ sông suốt tuần chờ tin con

Sáng 8/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng người dân đang tích cực tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), trên khu vực sông Krông Ana.

Bố của nữ sinh T. cho biết, ngày nào gia đình cũng đến bờ sông Krông Ana - cách nhà 80km - để trông ngóng tin tức con gái.

Người đàn ông ngồi trên bờ sông suốt một tuần, ngóng chờ tin tức của con gái (Ảnh: Ea Kar Hội).

"Cả tuần trôi qua vẫn chưa có tung tích gì của con, cả gia đình tôi rất nóng ruột và đau xót. Gia đình tôi có 3 người con, T. là con gái đầu", bố của nữ sinh chia sẻ.

Hình ảnh bố của T. suốt một tuần qua ngồi ở bờ sông Krông Ana trông chờ tin tức của con gái khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Chiều 1/12, T. tan học và không về nhà. Người thân tìm đủ mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Em T. rời nhà bằng xe máy và mất tích suốt một tuần qua (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở gần bờ sông Krông Ana, cách nhà khoảng 80km.

Theo một lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải, T. là một học sinh ngoan, sáng 1/12, nữ sinh này vẫn tham gia học ở trường nhưng không có biểu hiện gì bất thường.

Khi nhận được thông tin em T. mất tích, nhà trường cùng các học sinh khác rất lo lắng.