Vụ nhiều thi thể bị cháy trong căn nhà cấp 4: Xác định danh tính nạn nhân

Tối 10/4, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 4 thi thể được phát hiện cháy xém trong căn nhà cấp 4 xảy ra tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến.

Các nạn nhân được xác định là bà T.T.Đ. (63 tuổi, trú tại thôn Chánh Hóa), chị T.T.C. (37 tuổi, con gái bà Đ.), 2 con chị C. là cháu N.X.H. và N.X.H. (cùng 15 tuổi, đang học lớp 9).

Khoảng 14h ngày 10/4, người thân gọi điện cho bà Đ. không được nên đến nhà tìm. Khi vào nhà, người này phát hiện 4 thi thể bị cháy xém lẫn trong tro than.

“Khi tiếp cận bên trong căn phòng tôi phát hiện mọi thứ cháy rụi, mái tôn bị bay. Các thi thể bị thiêu cháy, chỉ còn lại một số xương...", nhân chứng nói.

Tối 10/4, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vẫn phong tỏa hiện trường vụ việc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Một số người dân địa phương cho biết, khoảng 4h ngày 10/4, họ nghe có tiếng nổ lớn phát ra từ hướng nhà bà Đ. Tuy nhiên, do khu vực này nhà ở thưa thớt, ít người lui tới nên người dân không để ý.

Theo hàng xóm, gia đình bà Đ. có hoàn cảnh khó khăn, sống trong căn nhà nhỏ do người em trai nhường lại.

Con gái bà Đ. là công nhân nhà máy hạt điều đã lấy chồng, hiện một mình nuôi 2 con. Thường ngày bà Đ. ít giao tiếp với bên ngoài nhưng tính tình rất hiền lành nên được người dân trong xóm quý mến. Vụ việc xảy ra khiến dư luận địa phương bàng hoàng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp lực lượng xã Cát Tiến có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.