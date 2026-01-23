Vụ hố sâu “nuốt chửng” ô tô ở Đà Nẵng: Thông xe một phần đường bị sự cố

Ngày 23/1, theo ghi nhận, sau sự cố hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô, lực lượng chức năng đã cho thông xe một phần tuyến đường Ngô Quyền (phường An Hải, Đà Nẵng) sau khi các vết nứt trên mặt đường được khắc phục.

Trước đó, hôm 3/12/2025, khi xảy ra sụt lún tạo hố sâu trên đường Nguyễn Công Trứ (khu vực giáp ranh một dự án đang thi công), làn xe máy trên đường Ngô Quyền liền kề cũng xuất hiện loạt vết nứt dài hàng chục mét, khiến người dân lo ngại mất an toàn.

Hình ảnh vết nứt trên đường Ngô Quyền chụp vào ngày 4/12/2025 và ngày 23/1 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận ngày 23/1 cho thấy vị trí từng xuất hiện hố sâu trên đường Nguyễn Công Trứ đã được nhà thầu khắc phục hoàn toàn. Mặt đường và vỉa hè được nhà thầu gia cố, san lấp trả lại hiện trạng ban đầu, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, trên đường Ngô Quyền (đoạn từ Trung tâm thương mại Vincom đến đường Nguyễn Công Trứ), làn đường dành cho xe máy từng xuất hiện loạt vết nứt kéo dài hàng chục mét đã được sửa chữa.

Các vết nứt lớn đã được gia cố nền, thảm lại nhựa, bề mặt đường cơ bản bằng phẳng. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, tuyến đường này hiện mới được thông xe một phần, phần còn lại vẫn để vật cảnh báo, kèm theo biển cấm ô tô lưu thông.

Bên trong khu vực vỉa hè và sát công trình đang thi công, công nhân cùng máy móc tiếp tục làm việc, hoàn thiện các hạng mục xử lý thoát nước, kiểm tra lại kết cấu khu vực giáp ranh dự án.

Một phần làn xe máy tuyến đường Ngô Quyền đã được thông xe (Ảnh: Hoài Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, theo báo cáo của nhà thầu gửi chính quyền, cơ quan chức năng ngày 8/12/2025, nguyên nhân sự cố được xác định do mưa lớn kéo dài từ đầu tháng làm nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công công trình.

Hậu quả, mặt đường Nguyễn Công Trứ tại khu vực giáp dự án (gần vị trí đèn tín hiệu giao thông) bị sụt xuống gần một nửa, kéo dài 15m, tạo thành hố sâu. Hai ô tô rơi xuống hố, không có thiệt hại về người.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư và nhà thầu đã dừng thi công huy động nhân lực, máy móc để cứu hộ, cẩu các phương tiện ra khỏi hố sụt và khắc phục hiện trường.

Vị trí từng xuất hiện hố sâu đã được nhà thầu khắc phục (Ảnh: Hoài Sơn).

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết công trình trên đang thi công phần ngầm, trong đó hệ thống tường vây tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi mưa lớn, nước kéo theo cát từ công trình lân cận chảy vào vị trí này, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước trên đường Nguyễn Công Trứ, gây xói lở và dẫn đến sụt lún.