Vụ hồ nghìn tỷ vừa khánh thành bị nứt, thấm nước: Kiểm tra toàn diện

Ngày 15/1, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2025 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác xử lý sự cố nứt bê tông mặt đập và hiện tượng thấm nước tại hành lang thân đập chính của hồ chứa nước Sông Than (xã Anh Dũng, Khánh Hòa).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, ngay sau khi ghi nhận vụ việc, đơn vị đã phối hợp với các chuyên gia Hội Đập lớn Việt Nam cùng các ngành liên quan kiểm tra thực tế hồ chứa nước Sông Than.

Hiện tượng nứt bê tông mặt đập tại hồ chứa nước Sông Than (Ảnh: Thủy lợi Ninh Thuận).

Các nội dung kiểm tra tập trung vào khảo sát địa hình, địa chất; thực hiện thí nghiệm, siêu âm thăm dò chuyên sâu; thiết lập mô hình tính toán, phân tích, đánh giá an toàn thấm và ổn định công trình… Do các công tác này cần theo dõi trong thời gian dài, nên dự kiến báo cáo kết quả kiểm định sẽ được hoàn thành vào ngày 30/4.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết sẽ tổ chức các đợt kiểm định đột xuất về an toàn đập, hồ chứa nước Sông Than nhằm xử lý triệt để các phát sinh, bảo đảm an toàn công trình trong quá trình vận hành, khai thác.

Trước đó, tháng 10 và 11/2025, trong quá trình vận hành, Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) ghi nhận tại hành lang thân đập bê tông của đập chính hồ chứa nước Sông Than xuất hiện nhiều dòng thấm ở các vị trí khác nhau.

Đoàn liên ngành, trong đó có đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tại mặt đập hồ chứa nước Sông Than (Ảnh: Duy Quang).

Bên cạnh hiện tượng thấm, đơn vị này còn ghi nhận bê tông mặt đập xuất hiện các vết nứt tại một số vị trí, trong đó có khu vực tiếp giáp giữa phần đập đất và đập bê tông. Qua kiểm tra thực tế, có 6 vết nứt dọc mặt đập với tổng chiều dài hơn 92m, bề rộng 5-40mm.

Đầu tháng 12/2025, đoàn liên ngành của tỉnh Khánh Hòa, trong đó có đại diện Công an tỉnh, đã kiểm tra các sự cố hư hỏng tại hồ chứa nước Sông Than.

Hồ Sông Than được khánh thành vào cuối tháng 9, là công trình thủy lợi có tổng dung tích 85 triệu m3.

Công trình được khởi công năm 2018 và đã hoàn thành các hạng mục chính, gồm đập đất dài hơn 1km và đập bê tông trọng lực dài 304m; cao trình thiết kế đỉnh đập hơn 141m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng.