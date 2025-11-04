Vụ hai xe máy gắn biển số "song sinh": Xử phạt nữ tài xế mua biển giả

Liên quan tới vụ hai chiếc xe máy có biển số "song sinh" trên phố Hà Nội, chiều 4/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt bà T.L.P. (SN 1980, trú tại Hà Nội) về các hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Với các vi phạm trên, bà P. sẽ bị xử phạt tổng số tiền 7,5 triệu đồng, bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bà P. (góc phải) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó ngày 3/11, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh kèm thông tin về 2 chiếc xe máy có biển số giống hệt nhau là 29D2-399.xx. Người đăng tải bài viết cho biết hình ảnh được ghi lại vào khoảng 11h ngày 3/11 tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Sau đó, người dân đã phản ánh sự việc tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an. Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã xác định danh tính các cá nhân liên quan và mời đến cơ quan công an để làm việc.

Ngày 4/11, tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4, cảnh sát đã mời ông Đ.M.T. (SN 1977, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu trắng, biển số định danh 29D2-399.xx, tới làm việc.

Cảnh sát cho biết, sau khi bán chiếc xe trên cho ông T.Đ.L. (SN 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), ông T. đã làm thủ tục thu hồi biển số, đồng thời đăng ký biển số cho chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH khác màu đỏ, gắn lại biển số 29D2-399.xx theo quy định.

Về phía ông L., do sức khỏe yếu đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chiếc xe mua lại. Trong thời gian này, con gái ông là bà T.L.P. đã tự ý đặt mua một biển số 29D2-399.xx giả qua mạng xã hội, gắn vào chiếc xe Honda SH màu trắng để lưu thông trên đường.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.L.P. về các hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi mua bán, sử dụng phương tiện phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định. Việc tự ý sử dụng hoặc làm giả biển kiểm soát là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.