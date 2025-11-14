Vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai: Nạn nhân tử vong trong phòng kế toán

Liên quan tới vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai, nghi một người tử vong, chiều 14/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) cho biết chính quyền đã có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 19h50 ngày 13/11, tại Trường mầm non Bạch Hà, xã Thác Bà xảy ra cháy.

Xe tang lễ vào hiện trường đưa thi thể nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Hoàng Đức).

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Thác Bà đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và Tổ An ninh trật tự tại cơ sở cùng tham gia chữa cháy.

Theo lãnh đạo xã Thác Bà, đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt được đám cháy. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ cháy, công an xã phát hiện có một tử thi bên trong phòng kế toán của trường mầm non.

"Qua xác minh ban đầu, tử thi là chị T.T.N. (SN 1989), là kế toán của Trường mầm non Bạch Hà. Vị trí cháy là từ phòng kế toán sau đó cháy lan sang phòng hiệu trưởng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra", vị lãnh đạo UBND xã Thác Bà nói thêm.