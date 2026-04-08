Vụ cháy rụi nhà rông: Do trẻ nghịch bật lửa

Chiều 8/4, ông Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà rông là do các em nhỏ nghịch bật lửa, dẫn đến hỏa hoạn.

Theo ông Vương, qua xác minh, khoảng 15h ngày 7/4, một nhóm trẻ em rủ nhau đến nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk Hà chơi. Trên đường đi, các em nhặt được chiếc bật lửa còn gas.

Nhà rông bị cháy, trơ lại phần trụ bê tông (Ảnh: Chí Anh).

Khi đến nhà rông, nhóm trẻ đưa chiếc bật lửa ra nghịch, tia lửa bén vào mái tranh nhà rông. Do mái nhà được lợp bằng vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã thiêu cháy công trình.

Khi phát hiện sự việc, các em hoảng sợ bỏ chạy.

“Địa phương đã chỉ đạo công an tiếp tục xác minh, đánh giá mức độ thiệt hại để xử lý vụ việc một cách thấu đáo”, ông Vương cho biết.

Nguyên nhân cháy nhà rông là do nhóm trẻ nghịch bật lửa (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h ngày 7/4, nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah bất ngờ bốc cháy. Ngay khi phát hiện khói lửa, người dân đã hô hoán, huy động lực lượng tại chỗ cùng công an, đoàn viên thanh niên tham gia dập lửa. Dù nỗ lực khống chế, đám cháy gây thiệt hại công trình, chỉ còn lại phần khung bê tông và sàn.

Nhà rông thôn Đăk Tiêng Klah được xây dựng từ năm 2011 theo kiến trúc truyền thống của người Ba Na. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp của người dân thôn Đăk Tiêng Klah.