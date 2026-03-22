Cháy nhà khiến hai bé gái tử vong

Ngày 22/3, UBND xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 chị em ruột tử vong trong vụ cháy.

Theo UBND xã Chư Sê, lúc 14h50 ngày 21/3, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo căn nhà của bà M.T.N. (SN 1961) thuộc thôn 5, xã Chư Sê xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 nạn nhân tử vong (Ảnh: Chí Anh).

Công an xã Chư Sê đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân tổ chức chữa cháy. Lực lượng chức năng đã đưa 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài và chuyển đến Trung tâm Y tế Chư Sê cấp cứu.

Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong, nghi do ngạt khói độc từ trần nhựa bị cháy. Nguyên nhân vụ cháy nhà nghi do chập điện.

Danh tính 2 nạn nhân nêu trên là em P.M.P.L. (SN 2021) và P.M.P.T. (SN 2019), cùng trú tại thôn 5, xã Chư Sê. Các nạn nhân là chị em ruột. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà N. đi ra ngoài và khép cổng lại.

Đại diện UBND xã Chư Sê cho biết gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, địa phương đã phối hợp các đoàn thể vận động gần 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 nạn nhân và khắc phục căn nhà bị cháy.