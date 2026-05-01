Cảnh sát cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cho biết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 vừa giải cứu thành công 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân tại khu vực trung tâm thành phố.

Lúc 23h53 ngày 30/4, đơn vị nhận tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Căn nhà này nằm sát vách với căn nhà kinh doanh quán bún ốc bị cháy vào ngày 5/12/2025 khiến 4 người tử vong.

Cảnh sát dập lửa, giải cứu người mắc kẹt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát tại khu vực gác lửng của căn nhà, khói và khí độc bao trùm toàn bộ không gian bên trong.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 4 người mắc kẹt, gồm: Ông N.T.Đ. (SN 1934, chủ nhà), bà N.T.P. (SN 1966, con chủ nhà), cùng hai người giúp việc là chị L.T.M.T. (SN 1994) và bà N.T.D. (SN 1980).

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trấn an tinh thần các nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa cả 4 người ra ngoài an toàn.

Song song đó, các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ. Lực lượng cứu hỏa sử dụng quạt hút công suất lớn để thoát khói, khí độc, nhanh chóng khống chế đám cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 5 phút, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận.

Chủ nhà cùng 3 người khác được lực lượng chức năng giải cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 2m2. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ngọn lửa xuất phát từ khu vực máy lạnh.

Qua vụ việc, PC07 khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện trong gia đình, cơ sở kinh doanh; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn để tránh quá tải.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, người dân cần sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không cản trở lối thoát nạn; trang bị bình chữa cháy xách tay và thiết bị báo cháy độc lập để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố.

Khi phát hiện cháy, nổ, người dân cần giữ bình tĩnh, xử lý ban đầu nếu có thể, nhanh chóng thoát nạn theo lối an toàn và gọi ngay số 114 để được lực lượng chức năng hỗ trợ.