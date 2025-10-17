Vụ án gà lôi trắng: Mẹ già bật khóc mừng con được trở về chăm lo làm ăn
(Dân trí) - Sau khi nghe tin con trai được tòa tuyên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án gà lôi trắng, người mẹ 82 tuổi ở Nghệ An bật khóc, mong con trở về chăm lo làm ăn, sống lương thiện.
Sau khi nghe tin con trai là anh Thái Khắc Thành được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hưng Yên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bà Nguyễn Thị Hương (82 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) không cầm được nước mắt. Do tuổi cao sức yếu nên hôm nay bà không thể có mặt tại phiên tòa.
“Tôi rất vui mừng vì hôm nay thằng Thành nhà tôi được tự do. Thời gian qua, nhờ các cơ quan, các nhà báo và nhiều người quan tâm giúp đỡ, động viên, nên con tôi mới có được ngày này. Tôi biết ơn tất cả!”, bà Hương xúc động chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều cùng ngày tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương (Nghệ An), nhiều người chia sẻ niềm vui cùng gia đình bà Hương. Ai cũng bày tỏ sự cảm thông và mong anh Thành sớm ổn định lại cuộc sống.
Bà Hương cho biết gia đình có 5 người con, anh Thành là con thứ tư. Chồng bà từng là thương binh, mất đã hơn 20 năm. Bà sống với vợ chồng anh Thành và 3 cháu.
“Thằng Thành tính nó hiền, chăm làm lắm. Nó đi hát đám cưới, rồi nuôi gà, nuôi chim cảnh để kiếm sống. Kể từ khi dính đến chuyện con gà lôi, tôi luôn bảo nó giữ vững tinh thần. Từ ngày được tại ngoại, nó lại về nhà, chăm đàn gà, trồng cây, nuôi mấy con chim nhỏ, siêng năng như trước”, người mẹ già nói.
Theo bà Hương, những ngày con vướng lao lý là khoảng thời gian nặng nề nhất đời bà. Bà chỉ biết thắp hương cầu nguyện cho con sớm được bình an. Nay ước nguyện đó đã thành hiện thực, bà chỉ mong con trai trở lại cuộc sống bình yên, chăm lo gia đình, làm ăn lương thiện.
Không chỉ người thân của anh Thành, nhiều hàng xóm khi biết tin qua báo chí cũng chung niềm vui với gia đình.
“Khi đọc tin cháu Thành được miễn trách nhiệm hình sự, ai trong xóm cũng mừng. Nó ở nhà hiền lành, vui tính, sống chan hòa với mọi người. Ai cũng mong nó vượt qua khó khăn này, tiếp tục làm ăn, xây dựng cuộc sống mới”.
Ngày 17/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), người bào chữa cho anh Thái Khắc Thành, cho biết trước khi xử phúc thẩm, bị cáo Thành bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nghĩa là mọi di chuyển đều phải xin phép cơ quan tố tụng. Khi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên miễn trách nhiệm hình sự, miễn phạt bổ sung 30 triệu đồng và hủy bỏ quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo được tự do, không còn bị hạn chế quyền đi lại.
“Cụm từ "được trả tự do tại phiên tòa" là hoàn toàn chính xác, không sai về pháp lý. Từ nay, anh Thành được quyền đi lại, sinh hoạt, lao động bình thường, không cần xin phép hay báo cáo cơ quan nào nữa”, luật sư Hiển khẳng định.
Như Dân trí đã thông tin, sáng 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2022, anh Thái Khắc Thành tìm hiểu, mua một con gà trống từ Cần Thơ và đổi một con chim chích chòe lửa lấy 2 con gà lôi mái ở Nghệ An.
Sau thời gian nuôi, đàn gà lôi sinh sản được 10 con non. Tháng 3, anh Thành rao bán 10 gà lôi con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng.
Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, anh Thành bị công an kiểm tra, thu giữ. Lực lượng chức năng đồng thời phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà anh Thành.
Kết luận giám định xác định tất cả là gà lôi trắng (Lophura nycthemera) - loài thuộc nhóm IB, động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Bị cáo Thái Khắc Thành sau đó bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.
Ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST của TAND khu vực 5. Vụ án được đề nghị xem xét lại toàn bộ theo quy định pháp luật.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Cũng trong ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.
Theo TAND tỉnh Hưng Yên, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị cho là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.