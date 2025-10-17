Vụ án gà lôi trắng: Mẹ già bật khóc mừng con được trở về chăm lo làm ăn

Sau khi nghe tin con trai là anh Thái Khắc Thành được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hưng Yên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bà Nguyễn Thị Hương (82 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) không cầm được nước mắt. Do tuổi cao sức yếu nên hôm nay bà không thể có mặt tại phiên tòa.

“Tôi rất vui mừng vì hôm nay thằng Thành nhà tôi được tự do. Thời gian qua, nhờ các cơ quan, các nhà báo và nhiều người quan tâm giúp đỡ, động viên, nên con tôi mới có được ngày này. Tôi biết ơn tất cả!”, bà Hương xúc động chia sẻ.

Bà Hương, mẹ anh Thành, rơi nước mắt khi nghe tin con mình được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều cùng ngày tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương (Nghệ An), nhiều người chia sẻ niềm vui cùng gia đình bà Hương. Ai cũng bày tỏ sự cảm thông và mong anh Thành sớm ổn định lại cuộc sống.

Bà Hương cho biết gia đình có 5 người con, anh Thành là con thứ tư. Chồng bà từng là thương binh, mất đã hơn 20 năm. Bà sống với vợ chồng anh Thành và 3 cháu.

“Thằng Thành tính nó hiền, chăm làm lắm. Nó đi hát đám cưới, rồi nuôi gà, nuôi chim cảnh để kiếm sống. Kể từ khi dính đến chuyện con gà lôi, tôi luôn bảo nó giữ vững tinh thần. Từ ngày được tại ngoại, nó lại về nhà, chăm đàn gà, trồng cây, nuôi mấy con chim nhỏ, siêng năng như trước”, người mẹ già nói.

Theo bà Hương, những ngày con vướng lao lý là khoảng thời gian nặng nề nhất đời bà. Bà chỉ biết thắp hương cầu nguyện cho con sớm được bình an. Nay ước nguyện đó đã thành hiện thực, bà chỉ mong con trai trở lại cuộc sống bình yên, chăm lo gia đình, làm ăn lương thiện.

Không chỉ người thân của anh Thành, nhiều hàng xóm khi biết tin qua báo chí cũng chung niềm vui với gia đình.

“Khi đọc tin cháu Thành được miễn trách nhiệm hình sự, ai trong xóm cũng mừng. Nó ở nhà hiền lành, vui tính, sống chan hòa với mọi người. Ai cũng mong nó vượt qua khó khăn này, tiếp tục làm ăn, xây dựng cuộc sống mới”.

Một con chim trong chuồng nuôi của anh Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngày 17/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), người bào chữa cho anh Thái Khắc Thành, cho biết trước khi xử phúc thẩm, bị cáo Thành bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nghĩa là mọi di chuyển đều phải xin phép cơ quan tố tụng. Khi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên miễn trách nhiệm hình sự, miễn phạt bổ sung 30 triệu đồng và hủy bỏ quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo được tự do, không còn bị hạn chế quyền đi lại.

“Cụm từ "được trả tự do tại phiên tòa" là hoàn toàn chính xác, không sai về pháp lý. Từ nay, anh Thành được quyền đi lại, sinh hoạt, lao động bình thường, không cần xin phép hay báo cáo cơ quan nào nữa”, luật sư Hiển khẳng định.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự.