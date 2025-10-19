Vòi rồng xuất hiện hơn 10 phút trên đất liền Hà Tĩnh

Khoảng 11h30 ngày 19/10, vòi rồng cao hàng chục mét đã bất ngờ xuất hiện tại khu vực gần một nhà máy thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương.

Vị trí vòi rồng xuất hiện là khu vực đất trống trũng, có nhiều nước đọng, cách bờ biển khoảng 2km. Nhiều người dân đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và video, sau đó chia sẻ trên mạng xã hội.

Vòi rồng xuất hiện tại Vũng Áng (Ảnh: Cắt từ video).

Anh Trần Quyết Thắng, một người dân địa phương, chia sẻ: "Vòi rồng xuất hiện khoảng hơn 10 phút rồi biến mất. Thời điểm đó, trời mây âm u, không mưa. Khu vực vòi rồng quét qua cây cối ngả nghiêng, nhưng nhà dân không bị ảnh hưởng".

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng, xác nhận hiện tượng vòi rồng, lốc xoáy xuất hiện tại địa phương. Ông cho biết thêm, hiện tượng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và tại khu vực đất trống nên không ghi nhận thiệt hại nào về người và tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 19/10, các địa phương tại Hà Tĩnh có nhiều mây, mưa vừa, một số nơi có mưa to và dông, nhiệt độ dao động 23-28 độ C.

Vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện ở Hà Tĩnh (Video: Trần Quyết Thắng).

Vòi rồng, hay còn gọi là lốc xoáy, một cột khí xoáy dữ dội, hình thành từ bề mặt đất và hút lên đám mây vũ tích, tạo thành hình dạng như một cái phễu di động.

Hiện tượng này thường xuất hiện từ một dạng mây dông đặc biệt là mây dông tích điện. Một đám mây có thể kéo dài trong vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính 10-16km, di chuyển hàng trăm km và có khả năng sinh ra vô số ống hút khổng lồ.

Nguồn gốc của vòi rồng là vùng khí hậu có luồng khí nóng đi lên và luồng khí lạnh đi xuống, tạo nên sự đối lưu mạnh mẽ trong khí quyển.