Danh tính người tử vong bất thường trong công trình bệnh viện ở TPHCM

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong bất thường trong công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường mà Dân trí đã đưa tin, ngày 31/3, Công an TPHCM đã xác định được danh tính nạn nhân và tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của người này.

Người thân đưa thi thể anh H. về quê lo hậu sự (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau khi báo Dân trí đưa tin vụ việc, tối 30/3, người dân đến liên hệ cơ quan công an xin nhận dạng và xác định nạn nhân là anh N.V.H. (19 tuổi, quê An Giang). Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Người thân của nạn nhân cho biết, anh H. làm công nhân cho một công ty cơ khí và sống cùng ba mẹ tại phòng trọ ở gần hiện trường.

Tối 29/3, anh H. ăn cơm xong rồi đi bộ ra ngoài và sau đó không quay về. Thời gian qua, nam thanh niên này không có biểu hiện bất thường.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định nạn nhân rơi từ trên tầng cao xuống.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 30/3, các công nhân đang làm việc tại công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường, đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Chánh Hiệp), phát hiện một người đàn ông tử vong tại đây.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường đang thi công những hạng mục cuối cùng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân mặc quần lửng màu xám, áo thun màu trắng, vùng mặt và miệng có vết thương gây chảy máu, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.